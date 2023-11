L’Éducation selon Condorcet : égalité et citoyenneté 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence, 5 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Le Cercle Condorcet invite Olivier Marty, ancien élève de Sciences Po Aix, actuellement enseignant-chercheur d’AMU, à présenter son ouvrage « Nicolas de Condorcet and the revolution of french higher education »..

2023-12-05 18:15:00 fin : 2023-12-05 20:00:00. .

25 Rue Gaston de Saporta Sciences Po Aix – Amphi René Cassin

Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Cercle Condorcet invites Olivier Marty, an alumnus of Sciences Po Aix and currently a lecturer at AMU, to present his book « Nicolas de Condorcet and the revolution of French higher education ».

El Círculo Condorcet invita a Olivier Marty, antiguo alumno de Sciences Po Aix y actualmente profesor en la UMA, a presentar su libro « Nicolas de Condorcet y la revolución de la enseñanza superior francesa ».

Der Cercle Condorcet lädt Olivier Marty, ehemaliger Schüler von Sciences Po Aix und derzeit Lehrender und Forscher an der AMU, ein, sein Buch « Nicolas de Condorcet and the revolution of french higher education » vorzustellen.

