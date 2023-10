KAHOS : la promesse trahie de la modernité 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence, 27 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Lors de cette conférence, Raphaël Liogier, sociologue, philosophe, professeur des universités à Sciences Po Aix, présentera son nouvel ouvrage « Kahos : la promesse trahie de la modernité »..

2023-11-27 18:15:00 fin : 2023-11-27 20:00:00. .

25 Rue Gaston de Saporta Sciences Po Aix – Amphi René Cassin

Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



At this conference, Raphaël Liogier, sociologist, philosopher and university professor at Sciences Po Aix, will present his new book « Kahos: la promesse trahie de la modernité » (Kahos: the betrayed promise of modernity).

En esta conferencia, Raphaël Liogier, sociólogo, filósofo y profesor universitario en Sciences Po Aix, presentará su nuevo libro « Kahos: la promesse trahie de la modernité » (Kahos: la promesa traicionada de la modernidad).

Bei dieser Konferenz wird Raphaël Liogier, Soziologe, Philosoph und Universitätsprofessor an der Sciences Po Aix, sein neues Buch « Kahos: Das verratene Versprechen der Moderne » vorstellen.

