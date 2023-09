Transmettre les mémoires de la guerre d’Algérie : politiques mémorielles et enseignement 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence, 26 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Sciences Po Aix a l’honneur de recevoir Patricia Mirallès, Secrétaire d’État aux Anciens combattants et à la Mémoire, pour une conférence sur les mémoires de la guerre d’Algérie..

2023-10-26 18:00:00 fin : 2023-10-26 20:00:00. .

25 Rue Gaston de Saporta Amphi Bruno Étienne / Institut d’études politiques (IEP) – Sciences Po Aix

Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Sciences Po Aix is honored to welcome Patricia Mirallès, Secretary of State for Veterans and Remembrance, for a conference on the memory of the Algerian War.

Sciences Po Aix tiene el honor de recibir a Patricia Mirallès, Secretaria de Estado para los Veteranos y el Recuerdo, para una conferencia sobre la memoria de la Guerra de Argelia.

Sciences Po Aix hat die Ehre, Patricia Mirallès, Staatssekretärin für Kriegsveteranen und Erinnerung, zu einem Vortrag über die Erinnerungen an den Algerienkrieg zu empfangen.

