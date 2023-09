Grand entretien avec Jacques Ferrandez, dessinateur et scénariste 25 Rue Gaston de Saporta Aix-en-Provence, 13 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Artiste associé à la saison culturelle 2023-24 de Sciences Po Aix, l’auteur de bandes dessinées Jacques Ferrandez parlera des thématiques qui lui sont chères : l’Algérie, Albert Camus, le dessin, les voyages, les polars et le jazz..

2023-10-13 18:00:00 fin : 2023-10-13 20:00:00. .

25 Rue Gaston de Saporta Institut d’études politiques (IEP) – Sciences Po Aix

Aix-en-Provence 13625 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Artist associated with Sciences Po Aix?s 2023-24 cultural season, comic strip author Jacques Ferrandez will be talking about themes close to his heart: Algeria, Albert Camus, drawing, travel, thrillers and jazz.

El historietista Jacques Ferrandez es el artista asociado a la temporada cultural 2023-24 de Sciences Po Aix, y hablará de temas que le son cercanos: Argelia, Albert Camus, el dibujo, los viajes, el thriller y el jazz.

Der Comic-Autor Jacques Ferrandez wird über die Themen sprechen, die ihm am Herzen liegen: Algerien, Albert Camus, Zeichnen, Reisen, Krimis und Jazz.

