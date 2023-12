Les Nuits de la Lecture 25 Rue François Chenieux Nexon, 20 janvier 2024, Nexon.

Nexon Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:30:00

fin : 2024-01-20 21:00:00

La 8ème édition sur le thème du corps. Déambuler dans les rayons d’une médiathèque, flâner, piocher au hasard ou au gré de ses envies, un livre et débuter sa lecture confortablement installé dans un fauteuil. Les bibliothèques sont de ces lieux où il fait bon être et parce qu’il est essentiel de prendre soin de soi, vos bibliothécaires ont choisi de vous chouchouter encore plus en vous concoctant une après-midi et une soirée placées sous le signe du bien-être. Sur inscription. Un repas partagé à partir de 19h : apportez une douceur salée ou sucrée et venez la partager durant ce moment convivial..

25 Rue François Chenieux

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus