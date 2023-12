Ecriture créative avec Sophie Bourgès 25 Rue François Chenieux Nexon, 20 janvier 2024, Nexon.

Nexon Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 15:30:00

fin : 2024-01-20 18:00:00

Initiez-vous à l’art thérapie en créant votre journal grâce à des techniques alliant écriture, couleur et collage. Matériel fourni. Sur inscription. Repas partagé à partir de 19h : apportez une douceur salée ou sucrée et venez la partager durant ce moment convivial..

EUR.

25 Rue François Chenieux

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus