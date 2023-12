Atelier d’expression corporelle autour du corps et du livre avec Gaëlle Lorth 25 Rue François Chenieux Nexon, 20 janvier 2024, Nexon.

Nexon Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 19:00:00

Les Nuits de la Lecture, 8ème édition sur le thème du corps.

Danseuse et chorégraphie, Gaëlle nous propose une séance d’expression corporelle à partir de textes et d’albums ! Repas partagé à partir de 19h. Réservation gratuite sur inscription..

EUR.

25 Rue François Chenieux

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus