Sieste musicale avec Yacha Boeswillwald et lectures zen avec Leïla et Noémie 25 Rue François Chenieux Nexon Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Nexon Sieste musicale avec Yacha Boeswillwald et lectures zen avec Leïla et Noémie 25 Rue François Chenieux Nexon, 20 janvier 2024, Nexon. Nexon Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 14:30:00

fin : 2024-01-20 15:30:00 Les nuit de la Lecture, 8ème édition sur le thème du corps.

Un instant de détente au son du handpan accompagné de lectures calmes et reposantes ! Repas partagé à partir de 19h. Réservation gratuite sur inscription..

Les nuit de la Lecture, 8ème édition sur le thème du corps.

Un instant de détente au son du handpan accompagné de lectures calmes et reposantes ! Repas partagé à partir de 19h. Réservation gratuite sur inscription.

Les nuit de la Lecture, 8ème édition sur le thème du corps.

Un instant de détente au son du handpan accompagné de lectures calmes et reposantes ! Repas partagé à partir de 19h. Réservation gratuite sur inscription. EUR.

25 Rue François Chenieux

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Nexon Autres Code postal 87800 Lieu 25 Rue François Chenieux Adresse 25 Rue François Chenieux Ville Nexon Departement Haute-Vienne Lieu Ville 25 Rue François Chenieux Nexon Latitude 45.68293 Longitude 1.18154 latitude longitude 45.68293;1.18154

25 Rue François Chenieux Nexon Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nexon/