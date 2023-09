Exposition « L’atelier des songes » 25 Rue François Chenieux Nexon, 13 décembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

« L’expérience du sommeil est commune à tous. Le rêve fait partie du quotidien. « L’atelier des songes » est une immersion dans un monde parallèle mais bien réel… Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Tout public..

2023-12-13 fin : 2024-01-13 . EUR.

25 Rue François Chenieux

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« The experience of sleep is common to us all. Dreams are part of everyday life. « L’atelier des songes » is an immersion in a parallel but very real world… Exhibition on view during library opening hours. Open to all.

« La experiencia del sueño es común a todos nosotros. Los sueños forman parte de la vida cotidiana. « L’atelier des songes » es una inmersión en un mundo paralelo pero muy real… Exposición abierta durante el horario de apertura de la biblioteca. Abierta al público en general.

« Die Erfahrung des Schlafs ist allen Menschen gemeinsam. Der Traum ist Teil des Alltags. « Die Traumwerkstatt » ist ein Eintauchen in eine parallele, aber sehr reale Welt… Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Mediathek zu sehen. Für alle Altersgruppen.

