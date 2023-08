La fête de la science 25 Rue François Chenieux Nexon, 14 octobre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Au programme : une conférence animée interactive sur les zones humides, la vie et la biologie des amphibiens du Limousin, un atelier d’observation et de détermination ds familles de libellules avec des observations détaillées à la loupe pour les reconnaître et une exposition de photos de libellules..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:30:00. EUR.

25 Rue François Chenieux

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the program: an interactive lecture on wetlands and the life and biology of Limousin amphibians, a workshop for observing and determining dragonfly families, with detailed observations using a magnifying glass to recognize them, and an exhibition of dragonfly photos.

En el programa: una conferencia interactiva sobre las zonas húmedas y la vida y biología de los anfibios del Lemosín, un taller de observación e identificación de familias de libélulas, con observaciones detalladas con lupa para identificarlas, y una exposición de fotos de libélulas.

Auf dem Programm stehen: ein interaktiver animierter Vortrag über Feuchtgebiete, das Leben und die Biologie der Amphibien im Limousin, ein Workshop zur Beobachtung und Bestimmung von Libellenfamilien mit detaillierten Beobachtungen unter der Lupe, um sie zu erkennen, und eine Ausstellung mit Fotos von Libellen.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus