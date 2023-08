Présentation de la rentrée littéraire 25 Rue François Chenieux Nexon, 6 octobre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Vous qui aimez lire, vous qui raffolez de nouveautés, qui avez envie de nouvelles idées de lecture, nous vous donnons rendez-vous pour partager ce moment avec Ludovic et Sébastien de la librairie Page et Plume de Limoges qui nous feront l’honneur de nous parler de leurs coups de coeur de la rentrée..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

25 Rue François Chenieux

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For those of you who love to read, who love new books, who want new ideas for reading, we invite you to share a moment with Ludovic and Sébastien from the Page et Plume bookshop in Limoges, who will do us the honor of telling us about their favorite autumn titles.

Si le gusta leer, adora los libros nuevos y quiere obtener nuevas ideas para la lectura, le invitamos a compartir un momento con Ludovic y Sébastien, de la librería Page et Plume de Limoges, que le hablarán de sus favoritos para la nueva temporada.

Wir laden Sie ein, diesen Moment mit Ludovic und Sébastien von der Buchhandlung Page et Plume in Limoges zu teilen, die uns die Ehre erweisen werden, uns von ihren Favoriten des Herbstes zu berichten.

