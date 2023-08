Rencontres avec Mélanie Mélot, autrice de « Les premières lunes de ma fille » 25 Rue François Chenieux Nexon, 13 septembre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

« En accueillant pleinement les premières règles de votre adolescente, vous célébrerez son utérus, vous nourrirez votre lien mère-fille et vous épanouirez votre pouvoir féminin individuel ». Gratuit, sur inscription..

2023-09-13 fin : 2023-09-13 . EUR.

25 Rue François Chenieux

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« By fully welcoming your teenager’s first period, you’ll be celebrating her womb, nurturing your mother-daughter bond and blossoming your individual feminine power. » Free, with registration.

« Al acoger plenamente la primera regla de tu hija adolescente, estarás celebrando su vientre, alimentando vuestro vínculo madre-hija y realizando tu poder femenino individual ». Inscripción gratuita.

« Indem Sie die erste Menstruation Ihrer Teenagerin voll und ganz willkommen heißen, feiern Sie ihre Gebärmutter, nähren Ihre Mutter-Tochter-Bindung und entfalten Ihre individuelle weibliche Kraft ». Kostenlos, nach Anmeldung.

