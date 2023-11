Marché de Noël des Résidences 25 rue Elsa Triolet Naintré, 29 novembre 2023, Naintré.

Naintré,Vienne

Différents artisans et producteurs locaux seront présents, comme chaque année, au Marché de Noël des Résidences pour vous proposer des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

**Mercredi 29 novembre de 14h à 17h, dans les locaux des Résidences (25, rue Elsa Triolet).**

Ouvert à tous, venez nombreux !.

25 rue Elsa Triolet Résidences Elsa Triolet et Louis Aragon

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Local craftsmen and producers will be on hand, as every year, at the Residences Christmas Market to offer gift ideas for the festive season.

**Wednesday, November 29, 2pm to 5pm, at the Résidences (25, rue Elsa Triolet)

Open to all, come one, come all!

Como cada año, numerosos artesanos y productores locales estarán presentes en el Mercado de Navidad de las Résidences para ofrecerle ideas de regalos para estas fiestas.

**Miércoles 29 de noviembre, de 14:00 a 17:00 h, en las Residencias (25, rue Elsa Triolet)**

Abierto a todos, ¡vengan todos!

Verschiedene lokale Handwerker und Produzenten werden wie jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt der Residenzen vertreten sein, um Ihnen Geschenkideen für die Feiertage anzubieten.

**Mittwoch, 29. November, von 14 bis 17 Uhr, in den Räumlichkeiten der Residenzen (25, rue Elsa Triolet).**

Offen für alle, kommen Sie zahlreich!

