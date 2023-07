Atelier savon – Initiation à la saponification à froid – La Main Française 25 rue Elie Berthet Limoges, 20 mai 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Venez découvrir la saponification à froid (SAF) de plus près et fabriquer votre propre savon avec Gabrielle ! La saponification à froid permet de conserver toutes les propriétés des huiles végétales naturelles utilisées pour la fabrication de ces savons surgras si bons pour la peau!

Cet atelier de 2 heures en petit groupe vous apprendra les bases pour réaliser du savon chez vous. Vous repartirez avec 500g de savon fraichement réalisé par vos soins.

Atelier à partir de 15 ans..

2023-05-20 fin : 2023-05-20 12:00:00. EUR.

25 rue Elie Berthet La Main Française

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and take a closer look at cold process saponification (CFS) and make your own soap with Gabrielle! Cold saponification preserves all the properties of the natural vegetable oils used to make these super-greasy soaps that are so good for the skin!

This 2-hour small-group workshop will teach you the basics for making soap at home. You’ll leave with 500g of freshly-made soap.

Age 15 and over.

Venga a descubrir la saponificación en frío (SFC) y haga su propio jabón con Gabrielle La saponificación en frío conserva todas las propiedades de los aceites vegetales naturales con los que se elaboran estos jabones supergrasos tan buenos para la piel

Este taller de 2 horas en grupo reducido le enseñará las bases para hacer jabón en casa. Te llevarás 500 g de jabón recién hecho.

A partir de 15 años.

Lernen Sie die Kaltverseifung (FAS) näher kennen und stellen Sie mit Gabrielle Ihre eigene Seife her! Bei der Kaltverseifung bleiben alle Eigenschaften der natürlichen Pflanzenöle erhalten, die für die Herstellung dieser hautfreundlichen, fettfreien Seifen verwendet werden

In diesem zweistündigen Workshop in einer kleinen Gruppe lernen Sie die Grundlagen für die Herstellung von Seife zu Hause. Sie werden mit 500 g frisch hergestellter Seife nach Hause gehen.

Workshop für Jugendliche ab 15 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-03 par OT Limoges Métropole