Journées Européennes du Patrimoine – Musée Connaissance du Cotentin 25 Rue du Pontil Cherbourg-en-Cotentin, 16 septembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Accueillis par les bénévoles de l’association qui animent ce lieu de mémoire du Cotentin, les visiteurs, grâce à des visites commentées apprendront entre autre que la village de La Glacerie abrita jadis une prestigieuse industrie qui prit son essor sous le règne de Louis XIV. Le travail du verre dans la région étant attesté dès le XIVe siècle.

Créée en 1667, la Manufacture royale des glaces à miroirs qui a fermé ses portes en 1830, réalisera les 357 miroirs de la galerie des glaces du château de Versailles. Faisant dire à Colbert : « Nos glaces sont maintenant plus parfaites que celles de Venise »..

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

25 Rue du Pontil La Glacerie

Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie



Welcomed by the association’s volunteers, who keep this Cotentin landmark alive, visitors will learn from guided tours that the village of La Glacerie was once home to a prestigious industry that flourished under the reign of Louis XIV. Glassmaking in the region has been documented since the 14th century.

Founded in 1667, the Manufacture Royale des Glaces à Miroirs, which closed in 1830, produced the 357 mirrors for the Hall of Mirrors at the Château de Versailles. As Colbert put it: « Our mirrors are now more perfect than those of Venice ».

Acogidos por los voluntarios de la asociación que gestiona este lugar conmemorativo de la región de Cotentin, los visitantes realizarán visitas guiadas para conocer que el pueblo de La Glacerie fue antaño sede de una prestigiosa industria que floreció bajo el reinado de Luis XIV. La fabricación de vidrio en la región está documentada desde el siglo XIV.

Fundada en 1667, la Manufacture Royale des Glaces à Miroirs, que cerró sus puertas en 1830, produjo los 357 espejos del Salón de los Espejos del castillo de Versalles. En palabras de Colbert: « Nuestros espejos son ahora más perfectos que los de Venecia ».

Die Besucher werden von den Freiwilligen des Vereins, die diesen Ort der Erinnerung an die Region Cotentin beleben, empfangen und erfahren bei kommentierten Führungen unter anderem, dass das Dorf La Glacerie einst eine angesehene Industrie beherbergte, die unter der Herrschaft von Ludwig XIV. ihren Aufschwung nahm. Die Glasverarbeitung in der Region ist bereits seit dem 14. Jahrhundert belegt.

Die 1667 gegründete Manufacture royale des glaces à miroirs, die 1830 ihre Pforten schloss, fertigte die 357 Spiegel der Spiegelgalerie des Schlosses von Versailles an. Dies veranlasste Colbert zu der Aussage: « Unsere Spiegel sind jetzt perfekter als die von Venedig ».

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche