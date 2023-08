Journées Européennes du Patrimoine – Visite de la mosquée turque 25 rue du Pont Ferron Flers, 17 septembre 2023, Flers.

Flers,Orne

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la mosquée turque de Flers vous ouvre ses portes pour une visite libre ou commentée.

Financée exclusivement par les dons des adhérents de l’association franco-turque, elle a été réalisée, principalement, avec l’aide des bénévoles de l’association.

De 1999 à 2005, la mosquée a peu à peu vu le jour pour laisser immerger un centre sociocultuel et culturel qui se compose aujourd’hui :

– d’un sous-sol, lieu d’animation destiné à accueillir les jeunes et les associations

– d’un rez-de-chaussée qui est, quant à lui, réservé à la salle de prière pour les hommes (on y trouve également un salon de thé et de rencontre)

– d’un étage où se réunissent les femmes pour la prière et où les jeunes peuvent également participer à une classe de soutien scolaire.

Réalisée en céramique, la salle de prière est de toute beauté….

2023-09-17 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

25 rue du Pont Ferron

Flers 61100 Orne Normandie



On the occasion of the European Heritage Days, the Turkish mosque in Flers opens its doors for a guided or self-guided tour.

Financed exclusively by donations from members of the Franco-Turkish association, it was built mainly with the help of volunteers from the association.

From 1999 to 2005, the mosque was gradually transformed into a socio-cultural and cultural center, which today comprises :

? a basement, an entertainment area for young people and associations

? a first floor reserved for a men?s prayer room (which also houses a tea and meeting room)

? an upper floor where women meet for prayer, and where young people can also take part in a tutoring class.

Made of ceramic, the prayer room is a thing of beauty?

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la mezquita turca de Flers le abre sus puertas para una visita guiada o autoguiada.

Financiada exclusivamente gracias a las donaciones de los miembros de la asociación franco-turca, fue construida principalmente con la ayuda de voluntarios de la asociación.

De 1999 a 2005, la mezquita se fue reconstruyendo gradualmente hasta convertirse en un centro sociocultural y cultural, que en la actualidad consta de :

? un sótano, donde los jóvenes y las asociaciones pueden reunirse y socializar

? la planta baja, reservada a la sala de oración masculina (también hay un salón de té y de reuniones)

un piso superior donde las mujeres se reúnen para rezar y donde los jóvenes también pueden participar en una clase de tutoría.

La sala de oración de cerámica es una maravilla

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet die türkische Moschee in Flers ihre Türen für einen freien oder geführten Besuch.

Die Moschee wurde ausschließlich durch Spenden der Mitglieder des türkisch-französischen Vereins finanziert und hauptsächlich mit der Hilfe von Freiwilligen des Vereins errichtet.

Von 1999 bis 2005 wurde die Moschee allmählich in ein soziokulturelles und kulturelles Zentrum umgewandelt, das heute aus folgenden Teilen besteht:

? einem Untergeschoss, das als Veranstaltungsort für Jugendliche und Vereine dient

? einem Erdgeschoss, das für den Gebetsraum für Männer reserviert ist (dort befindet sich auch ein Tee- und Begegnungsraum)

? einer Etage, in der sich die Frauen zum Gebet versammeln und in der die Jugendlichen auch an einer Nachhilfeklasse teilnehmen können.

Der Gebetsraum besteht aus Keramik und ist wunderschön gestaltet

