Les Petits Comédiens de Chiffon / Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes 25, Rue du Petit Bois – BP 249 Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Charleville-Mézières est devenue Capitale Mondiale de la Marionnette en organisant un événement majeur de la vie culturelle et artistique de notre pays : Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, devenu le rendez-vous incontournable des marionnettistes du monde entier.Tous les 2 ans, dans une ambiance festive et conviviale, des centaines de marionnettistes et des milliers de spectateurs s’emparent de la ville et la métamorphosent en un castelet géant : les marionnettes traditionnelles se croisent et dialoguent avec les formes marionnettiques les plus contemporaines et les plus audacieuses d’aujourd’hui. L’association organise également le « Weekend Marionnettes J-365 » tous les deux ans et de nombreuses activités culturelles autour de cet art tout au long de l’année..

fin : . .

25, Rue du Petit Bois – BP 249

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Charleville-Mézières became World Puppet Capital by organizing a major event in the cultural and artistic life of our country: The World Puppet Theatre Festival, which has become the unmissable event for puppeteers from all over the world.Every 2 years, in a festive and friendly atmosphere, hundreds of puppeteers and thousands of spectators take over the city and metamorphose it into a giant castelet: traditional puppets meet and interact with the most contemporary and daring puppet forms of today. The association also organizes the « Puppet Weekend J-365 » every two years and many cultural activities around this art throughout the year.

Charleville-Mézières se ha convertido en la Capital Mundial de la Marioneta al organizar un acontecimiento de primer orden en la vida cultural y artística de nuestro país: el Festival Mundial de Teatros de Marionetas, que se ha convertido en el punto de encuentro imprescindible para los titiriteros de todo el mundo.Cada dos años, en un ambiente festivo y amistoso, cientos de titiriteros y miles de espectadores toman la ciudad y la transforman en un gigantesco castillete: las marionetas tradicionales se encuentran y dialogan con las formas de títeres más contemporáneas y atrevidas de la actualidad. La asociación también organiza el « Fin de semana de las marionetas J-365 » cada dos años y numerosas actividades culturales en torno a este arte a lo largo del año.

Charleville-Mézières wurde zur Welthauptstadt des Puppentheaters, indem es ein Großereignis des kulturellen und künstlerischen Lebens unseres Landes organisierte: das Weltfestival der Puppentheater, das zum unumgänglichen Treffpunkt der Puppenspieler aus aller Welt geworden ist.Alle zwei Jahre erobern Hunderte von Puppenspielern und Tausende von Zuschauern in einer festlichen und geselligen Atmosphäre die Stadt und verwandeln sie in ein riesiges Kastell: Traditionelle Marionetten begegnen sich und treten in einen Dialog mit den zeitgenössischsten und kühnsten Formen des heutigen Puppenspiels. Der Verein organisiert außerdem alle zwei Jahre das « Weekend Marionnettes J-365 » und das ganze Jahr über zahlreiche kulturelle Aktivitäten rund um diese Kunst.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme