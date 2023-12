Conte et atelier créatif au château 25 rue du Fort Lourdes, 28 décembre 2023 14:30, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, le Château Fort Musée Pyrénéen vous invite pour une journée conte et atelier créatif « l’hiver pyrénéen » le jeudi 28 décembre 2023 !

– à 10h30 pour les 4/6 ans

– à 14h30 pour les 7/9 ans

Réservation obligatoire aux coordonnées ci-dessous.

Gratuit..

25 rue du Fort Au Château Fort Musée Pyrénéen

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the festive season, the Château Fort Musée Pyrénéen invites you to a day of storytelling and creative workshops on « Pyrenean winter », Thursday December 28, 2023!

– at 10.30 a.m. for 4/6 year-olds

– 2.30pm for 7/9 year olds

Reservations required.

Free admission.

Como parte de la temporada festiva, el Château Fort Musée Pyrénéen le invita a un cuentacuentos y taller creativo titulado « Invierno pirenaico » el jueves 28 de diciembre de 2023

– a las 10.30 h para los niños de 4/6 años

– a las 14:30 h para los niños de 7/9 años

Reserva obligatoria.

Entrada gratuita.

Im Rahmen der Weihnachtsfeiertage lädt Sie das Château Fort Musée Pyrénéen am Donnerstag, den 28. Dezember 2023 zu einem Märchentag und einem kreativen Workshop « Der Winter in den Pyrenäen » ein!

– um 10:30 Uhr für 4/6-Jährige

– um 14.30 Uhr für 7/9-Jährige

Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten erforderlich.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT de Lourdes|CDT65