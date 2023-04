Halloween – Le Château Hanté 25 rue du Fort, 25 octobre 2023, Lourdes.

Pour fêter Halloween, rien de tel que l’ambiance d’un château hanté : visitez celui de Lourdes le mercredi 25 octobre 2023 !

L’automne est arrivé et la fête d’Halloween se prépare !

En famille, venez vous faire peur au Château fort hanté pour l’occasion. Le temps d’une après-midi, le mercredi 25 octobre, de 14h à 17h, le Château fort – Musée pyrénéen s’assombrit, les portes grincent, les fantômes chuchotent pour vous faire frissonner.

Déambulez dans le Château fort – Musée pyrénéen et participez aux parcours-jeux adaptés à l’âge des enfants entre 4 et 15 ans. Départs toutes les 15 minutes.

Fantômes, sorcières et diablotins, nous vous attendons nombreux pour cette après-midi festive !.

2023-10-25 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-25 17:00:00. .

25 rue du Fort LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



To celebrate Halloween, there is nothing like the atmosphere of a haunted castle: visit the one in Lourdes on Wednesday, October 25, 2023!

Autumn is here and the Halloween party is getting ready!

Come with your family and get scared at the Haunted Castle for the occasion. For one afternoon, Wednesday, October 25, from 2:00 to 5:00 pm, the Château fort ? Pyrenean Museum will be darkened, the doors will creak and the ghosts will whisper to make you shiver.

Stroll through the Château fort ? Pyrenean Museum and take part in the game trails adapted to the age of children between 4 and 15 years old. Departures every 15 minutes.

Ghosts, witches and imps, we are waiting for you for this festive afternoon!

Para celebrar Halloween, nada como el ambiente de un castillo encantado: ¡visite el de Lourdes el miércoles 25 de octubre de 2023!

¡Ha llegado el otoño y la fiesta de Halloween se prepara!

Venga con su familia y pase miedo en el Castillo Encantado para la ocasión. Durante una tarde, el miércoles 25 de octubre, de 14:00 a 17:00, el Castillo ? Museo de los Pirineos se oscurecerá, las puertas crujirán y los fantasmas susurrarán para hacerte temblar.

Pasee por el Castillo fuerte ? Museo de los Pirineos y participe en los recorridos de juegos adaptados a la edad de los niños de entre 4 y 15 años. Salidas cada 15 minutos.

Fantasmas, brujas y diablillos, ¡les esperamos en gran número en esta tarde festiva!

Um Halloween zu feiern, gibt es nichts Besseres als die Atmosphäre eines Spukschlosses: Besuchen Sie das Schloss von Lourdes am Mittwoch, den 25. Oktober 2023!

Der Herbst ist da und das Halloween-Fest steht vor der Tür!

Erschrecken Sie sich mit Ihrer Familie in der Spukburg, die Sie zu diesem Anlass besuchen. Einen Nachmittag lang, am Mittwoch, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr, wird das Château fort ? Pyrenäenmuseum verdunkelt, die Türen knarren und die Geister flüstern, um Ihnen einen Schauer über den Rücken zu jagen.

Schlendern Sie durch das Château fort? Pyrenäenmuseum und nehmen Sie an den altersgerechten Spielparcours für Kinder zwischen 4 und 15 Jahren teil. Abfahrt alle 15 Minuten.

Geister, Hexen und Teufelchen – wir erwarten Sie zahlreich zu diesem festlichen Nachmittag!

Mise à jour le 2023-03-07 par OT de Lourdes|CDT65