Visite flash au château fort : le mobilier baroque de l’église Saint Pierre 25 rue du Fort Lourdes, 6 octobre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Rares sont les ouvrages qui ont un intérêt exceptionnel tant au niveau historique qu’artistique. Au sein de la chapelle de Notre-Dame du Château, les médiateurs vous proposent tout au long du mois d’octobre de (re)découvrir le somptueux mobilier baroque de l’église Saint – Pierre aujourd’hui disparue mais aussi d’en apprendre plus sur la symbolique chrétienne. Rendez-vous tous les vendredis d’octobre à 10h30 et 15h30 au Château Fort Musée Pyrénéen de Lourdes !

Visites à 10h30 et 15h30.

Durée de la médiation : 30 minutes

Le droit d’entrée au musée donne accès à la médiation.

Tarifs du musée:

– adulte: 7.50€

– jeune (6-17 ans) et étudiant: 3.50€

– bon plan famille (2 adultes + 1 enfant): 16€

– abonné: gratuit

Informations aux coordonnées ci-dessous..

2023-10-06 10:30:00 fin : 2023-10-27 . .

25 rue du Fort LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



There are very few works of exceptional historical and artistic interest. In the chapel of Notre-Dame du Château, our mediators invite you to (re)discover the sumptuous Baroque furnishings of the now-defunct Church of St. Peter, and to learn more about Christian symbolism. Join us every Friday in October at 10.30am and 3.30pm at the Château Fort Musée Pyrénéen in Lourdes!

Visits at 10.30 a.m. and 3.30 p.m.

Duration: 30 minutes

Admission to the museum includes access to the mediation.

Museum rates:

– adults: 7.50?

– young people (6-17) and students: 3.50?

– family discount (2 adults + 1 child): 16?

– subscriber: free

For further information, please contact us at the address below.

Existen muy pocas obras de excepcional interés histórico y artístico. Durante todo el mes de octubre, en la capilla de Notre-Dame du Château, nuestros mediadores le propondrán (re)descubrir el suntuoso mobiliario barroco de la desaparecida iglesia de Saint Pierre, así como profundizar en la simbología cristiana. Acompáñenos todos los viernes de octubre, a las 10.30 y a las 15.30 horas, en el Château Fort Musée Pyrénéen de Lourdes

Visitas a las 10.30 y a las 15.30 h.

Duración de la visita: 30 minutos

La entrada al museo incluye el acceso a la visita guiada.

Precios del museo:

– adultos: 7,50?

– jóvenes (6-17 años) y estudiantes: 3,50?

– descuento familiar (2 adultos + 1 niño): 16?

– abonado: gratis

Para más información, póngase en contacto con

Es gibt nur wenige Werke, die sowohl aus historischer als auch aus künstlerischer Sicht von außergewöhnlichem Interesse sind. In der Kapelle Notre-Dame du Château bieten Ihnen die Mediatoren den ganzen Oktober über die Möglichkeit, die prächtigen Barockmöbel der verschwundenen Kirche Saint Pierre (wieder) zu entdecken und mehr über die christliche Symbolik zu erfahren. Wir treffen uns jeden Freitag im Oktober um 10:30 Uhr und 15:30 Uhr im Château Fort Musée Pyrénéen in Lourdes!

Besichtigungen um 10:30 Uhr und 15:30 Uhr.

Dauer der Vermittlung: 30 Minuten

Der Museumseintritt berechtigt zur Teilnahme an der Vermittlung.

Eintrittspreise für das Museum:

– erwachsene: 7.50?

– jugendliche (6-17 Jahre) und Studenten: 3.50?

– familienrabatt (2 Erwachsene + 1 Kind): 16?

– abonnent: kostenlos

Informationen erhalten Sie unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

