Séance de Yoga-m’usée au château fort 25 rue du fort, 10 septembre 2023, Lourdes.

Le château fort musée pyrénéen de Lourdes devient votre salle de yoga en plein air cet été ! Rendez-vous pour la dernière séance de l’été le dimanche 10 septembre à 10h30.

Réveil matin dans le jardin. Quoi de mieux que le yoga pour cela ! Un rythme plus lent, un regard différent afin que le dialogue entre soi et le lieu entre en résonance.

Retrouvez l’union du corps et de l’esprit.

Durée : 1h

Accessible à tous, que vous pratiquiez ou non le yoga.

Inscription obligatoire aux coordonnées ci-dessous.

Billet d’entrée au Château fort – Musée Pyrénéen + séance de yoga : Adulte 7,50 € / gratuit pour les abonnés.

2023-09-10 à 10:30:00 ; fin : 2023-09-10 . .

25 rue du fort LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Pyrenean castle museum of Lourdes becomes your outdoor yoga room this summer! See you for the last session of the summer on Sunday September 10th at 10:30 am.

Wake up in the morning in the garden. What better way to do this than with yoga! A slower pace, a different way of looking at things so that the dialogue between oneself and the place resonates.

Find the union of body and mind.

Duration : 1 hour

Accessible to all, whether you practice yoga or not.

Registration is required at the address below.

Entrance ticket to the Château fort – Musée Pyrénéen + yoga session : Adult 7,50 ? / free for subscribers

El castillo-museo pirenaico de Lourdes se convierte este verano en tu sala de yoga al aire libre Nos vemos en la última sesión del verano el domingo 10 de septiembre a las 10:30.

Despiértese en el jardín. ¡Qué mejor manera de hacerlo que con el yoga! Un ritmo más lento, una mirada diferente para que resuene el diálogo entre uno mismo y el lugar.

Redescubrir la unión del cuerpo y la mente.

Duración: 1 hora

Accesible a todos, tanto si practica yoga como si no.

Inscripción obligatoria, póngase en contacto con nosotros en la dirección indicada más abajo.

Entrada al Château fort – Musée Pyrénéen + sesión de yoga: Adulto 7,50 € / gratuita para abonados

Die Festung des Pyrenäenmuseums in Lourdes wird diesen Sommer zu Ihrem Yogaraum im Freien! Wir treffen uns zur letzten Sitzung des Sommers am Sonntag, den 10. September um 10:30 Uhr.

Wecken Sie morgens im Garten. Was könnte dafür besser geeignet sein als Yoga! Ein langsameres Tempo, ein anderer Blick, damit der Dialog zwischen Ihnen und dem Ort in Resonanz tritt.

Finden Sie die Einheit von Körper und Geist wieder.

Dauer: 1 Stunde

Für alle zugänglich, unabhängig davon, ob Sie Yoga praktizieren oder nicht.

Anmeldung erforderlich unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Eintrittskarte für die Burg – Pyrenäenmuseum + Yogastunde: Erwachsene 7,50 ? / kostenlos für Abonnenten

