Causerie philosophique au château fort 25 rue du Fort Lourdes, 11 juillet 2023, Lourdes.

Causerie philosophique au cœur de l’exposition « Des montagnes et des artistes – La Grande Traversée » le mardi 11 juillet 2023 à 18h au Château fort – Musée pyrénéen de Lourdes.

Que vous soyez artistes, amateurs d’arts ou tout simplement curieux, toute l’équipe du Château fort – Musée pyrénéen vous invite à venir philosopher au cœur de l’exposition « Des montagnes et des artistes – La Grande Traversée » pour appréhender l’art contemporain de manière décomplexée. Le mardi 11 juillet à 18h, c’est une rencontre d’une heure menée par Sophie Geoffrion qui vous est proposée. À partir d’œuvres des collections des FRAC croisées à des collections du Musée pyrénéen, il s’agit de s’interroger et de dialoguer ensemble sur l’art autour de l’exposition.

Partage, réflexion et découverte seront au rendez-vous!

Entrée libre..

25 rue du Fort LOURDES

Philosophical talk at the heart of the exhibition « Des montagnes et des artistes ? La Grande Traversée » exhibition on Tuesday, July 11, 2023 at 6pm at the Château Fort ? Lourdes Pyrenean Museum.

Whether you’re an artist, art lover or simply curious, the entire team at the Château fort ? Musée pyrénéen invites you to come and philosophize at the heart of the exhibition « Des montagnes et des artistes? La Grande Traversée » exhibition, and take a relaxed approach to contemporary art. On Tuesday, July 11 at 6pm, Sophie Geoffrion will lead a one-hour discussion. Using works from the FRAC collections and the Musée Pyrénéen’s own collections as a starting point, the aim is to explore and discuss art in relation to the exhibition.

Share, reflect and discover!

Free admission.

Charla filosófica en el corazón de la exposición « Des montagnes et des artistes ? La Grande Traversée » el martes 11 de julio de 2023 a las 18:00 h en el Château Fort ? Museo de los Pirineos de Lourdes.

Ya sea artista, amante del arte o simple curioso, todo el equipo del Château fort ? Musée pyrénéen le invita a venir a filosofar en el corazón de la exposición « Des montagnes et des artistes ? La Grande Traversée », para que pueda acercarse de forma distendida al arte contemporáneo. El martes 11 de julio a las 18:00 h, Sophie Geoffrion animará un coloquio de una hora. A partir de obras de las colecciones del FRAC y del museo Pyrénéen, el objetivo es debatir juntos sobre el arte y la exposición.

Compartir, reflexionar y descubrir

Entrada gratuita.

Philosophisches Gespräch inmitten der Ausstellung « Des montagnes et des artistes ? La Grande Traversée » am Dienstag, den 11. Juli 2023 um 18 Uhr im Château fort? Pyrenäenmuseum in Lourdes.

Ob Sie Künstler, Kunstliebhaber oder einfach nur neugierig sind, das gesamte Team des Château fort ? Pyrenäenmuseums Sie ein, inmitten der Ausstellung « Des montagnes et des artistes? La Grande Traversée », um die zeitgenössische Kunst auf unverkrampfte Weise zu begreifen. Am Dienstag, den 11. Juli um 18 Uhr findet ein einstündiges Treffen unter der Leitung von Sophie Geoffrion statt. Anhand von Werken aus den Sammlungen der FRAC und den Sammlungen des Musée pyrénéen sollen Fragen gestellt und ein gemeinsamer Dialog über die Kunst im Zusammenhang mit der Ausstellung geführt werden.

Austausch, Reflexion und Entdeckung stehen auf dem Programm!

Freier Eintritt.

