Visite flash au château fort : le harnachement de mulet 25 rue du Fort Lourdes, 7 juillet 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Visites flash sur le harnachement de mulet, tous le vendredis du mois d’août au château fort musée pyrénéen de Lourdes !

Indispensable tant au niveau du commerce que de la vie quotidienne, il était impossible d’imaginer que le mulet disparaisse de nos montagnes.

Nos médiateurs vous proposent tout au long du mois d’août de découvrir au travers du harnachement, le témoignage d’une histoire et d’un savoir-faire artisanal remarquable. Rendez-vous tous les vendredis de d’août à 10h30 et 15h30.

Visites à 10h30 et 15h30.

Durée de la médiation : 30 minutes

Le droit d’entrée au musée donne accès à la médiation.

Tarifs du musée:

– adulte: 7.50€

– jeune (6-17 ans) et étudiant: 3.50€

– bon plan famille (2 adultes + 1 enfant): 16€

– abonné: gratuit.

2023-07-07 10:30:00 fin : 2023-08-25 . .

25 rue du Fort LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Flash tours of mule harnessing, every Friday in August at the château fort musée pyrénéen in Lourdes!

Indispensable for both trade and daily life, it was impossible to imagine the mule disappearing from our mountains.

Throughout August, our mediators invite you to discover the remarkable history and craftsmanship of the harness. Visit every Friday in August at 10.30am and 3.30pm.

Tours at 10:30 am and 3:30 pm.

Duration: 30 minutes

Admission to the museum includes access to the mediation.

Museum rates:

– adults: 7.50?

– young people (6-17) and students: 3.50?

– family discount (2 adults + 1 child): 16?

– subscriber: free

Visitas relámpago a los arreos de mulas, ¡todos los viernes de agosto en el Museo de los Pirineos de Lourdes!

Indispensable tanto para el comercio como para la vida cotidiana, era imposible imaginar que la mula desapareciera de nuestras montañas.

Durante todo el mes de agosto, nuestros mediadores estarán a su disposición para mostrarle el arnés, testimonio de una historia y una artesanía notables. Visita todos los viernes de agosto a las 10.30 y a las 15.30 h.

Visitas a las 10.30 y 15.30 h.

Duración de la visita: 30 minutos

La entrada al museo incluye el acceso a la visita guiada.

Precios del museo:

– adultos: 7,50?

– jóvenes (6-17 años) y estudiantes: 3,50?

– descuento familiar (2 adultos + 1 niño): 16?

– abonado: gratis

Blitzführungen zum Thema Maultiergeschirr, jeden Freitag im August im Château Fort Musée Pyrénéen in Lourdes!

Das Maultier war sowohl für den Handel als auch für das tägliche Leben unentbehrlich und es war unvorstellbar, dass es aus unseren Bergen verschwinden würde.

Unsere Vermittler bieten Ihnen den ganzen August über die Möglichkeit, anhand des Zaumzeugs das Zeugnis einer Geschichte und eines bemerkenswerten handwerklichen Know-hows zu entdecken. Jeden Freitag im August um 10:30 und 15:30 Uhr.

Besichtigungen um 10.30 Uhr und 15.30 Uhr.

Dauer der Vermittlung: 30 Minuten

Der Museumseintritt berechtigt zur Teilnahme an der Vermittlung.

Eintrittspreise für das Museum:

– erwachsene: 7.50?

– jugendliche (6-17 Jahre) und Studenten: 3.50?

– familienrabatt (2 Erwachsene + 1 Kind): 16?

– abonnent: kostenlos

Mise à jour le 2023-07-13 par OT de Lourdes|CDT65