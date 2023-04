Visite « A la découverte de la bibliothèque du donjon » du Château 25 rue du Fort, 21 avril 2023, Lourdes.

Le vendredi 21 avril 2023, participez à la visite « A la découverte de la bibliothèque du donjon » du Château Fort Musée Pyrénéen de Lourdes.

Ouvrons, avec la documentaliste, les portes du donjon pour découvrir la bibliothèque du musée et ses ouvrages sur l’histoire des Pyrénées.

Deux séances vous sont proposées :

– à 10h30

– à 14h30

1€ de plus sur le ticket d’entrée au château – sur réservation aux coordonnées ci-dessous..

2023-04-21 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-21 . .

25 rue du Fort LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Friday, April 21, 2023, take part in the visit « Discovering the dungeon’s library » of the Château Fort Pyrenean Museum of Lourdes.

Let’s open, with the librarian, the doors of the dungeon to discover the library of the museum and its books on the history of the Pyrenees.

Two sessions are proposed to you:

– at 10:30 am

– at 2:30 pm

1? more on the entrance ticket to the castle – on reservation at the address below.

El viernes 21 de abril de 2023, participe en la visita « Descubrir la mazmorra biblioteca » del Museo del Fuerte Pirenaico de Lourdes.

Abramos, con el bibliotecario, las puertas de la mazmorra para descubrir la biblioteca del museo y sus libros sobre la historia de los Pirineos.

Se proponen dos sesiones

– a las 10.30 h

– a las 14h30

1? más en la entrada al castillo – previa reserva en la dirección indicada más abajo.

Nehmen Sie am Freitag, den 21. April 2023, an der Führung « Entdecken Sie die Bibliothek des Bergfrieds » im Château Fort Musée Pyrénéen in Lourdes teil.

Lassen Sie uns gemeinsam mit der Dokumentarin die Türen des Bergfrieds öffnen und die Bibliothek des Museums mit ihren Werken zur Geschichte der Pyrenäen entdecken.

Es werden Ihnen zwei Sitzungen angeboten:

– um 10:30 Uhr

– um 14:30 Uhr

1? zusätzlich zum Eintrittspreis für das Schloss – Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten erforderlich.

