Journées européennes du patrimoine au musée mémorial des Combats de la poche de Colmar 25 rue du Conseil Turckheim, 16 septembre 2023, Turckheim.

Turckheim,Haut-Rhin

Visitez un musée-mémorial retraçant la période de l’hiver 1944-1945 dans la Poche de Colmar..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. 0 EUR.

25 rue du Conseil

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est



Visit a museum-memorial retracing the winter of 1944-1945 in the Poche de Colmar.

Visite un museo conmemorativo que relata el invierno de 1944-1945 en la bolsa de Colmar.

Besuchen Sie ein Gedenkmuseum, das die Zeit des Winters 1944-1945 in der Poche de Colmar nachzeichnet.

Mise à jour le 2023-08-18 par Office de tourisme de Colmar