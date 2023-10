THÉÂTRE EN DIALECTE – D’LUSCHTIGE MAMIES 25 rue du Commandant Taillant Phalsbourg, 10 février 2024, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

« Theater in unsere Gejed » – l’Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle (OLCA) fait vivre l’alsacien et le platt avec des pièces de théâtre en dialecte. La section théâtrale de Trois-Maisons présente à la salle paroissiale Scouts de France de Phalsbourg une pièce en 3 actes de Claudy Von Der Schhwyz : D’Luschtige Mamies. Réservations à partir de janvier, en soirée au 03 87 24 23 64. Les entrées de la première date de la tournée seront reversées à l’association caritative « Semeurs d’Étoiles ».. Tout public

Samedi 2024-02-10 20:00:00 fin : 2024-02-10 . .

25 rue du Commandant Taillant Salle paroissiale Scouts de France

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



« Theater in unsere Gejed » – the Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle (OLCA) brings Alsatian and Platt alive with plays in dialect. The Trois-Maisons theater section presents a 3-act play by Claudy Von Der Schhwyz: D’Luschtige Mamies, at the Salle paroissiale Scouts de France in Phalsbourg. Evening bookings from January on 03 87 24 23 64. Tickets for the first date of the tour will be donated to the « Semeurs d’Étoiles » charity.

« Teatro en unsere Gejed »: la Oficina para la Lengua y las Culturas de Alsacia y Mosela (OLCA) da vida al alsaciano y al platense con obras en dialecto. La sección de teatro Trois-Maisons presenta una obra en 3 actos de Claudy Von Der Schhwyz: D’Luschtige Mamies en el salón parroquial Scouts de France de Phalsbourg. Reservas por las tardes a partir de enero en el 03 87 24 23 64. Las entradas de la primera fecha de la gira se donarán a la asociación benéfica « Semeurs d’Étoiles ».

« Theater in unseren Gejed » – das Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle (OLCA) lässt das Elsässische und das Platt mit Theaterstücken in Mundart lebendig werden. Die Theaterabteilung von Trois-Maisons führt im Pfarrsaal der Scouts de France in Phalsbourg ein Stück in drei Akten von Claudy Von Der Schhwyz auf: D’Luschtige Mamies. Reservierungen ab Januar, abends unter 03 87 24 23 64. Die Eintrittsgelder des ersten Termins der Tournee werden an die Wohltätigkeitsorganisation « Semeurs d’Étoiles » gespendet.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT PAYS DE PHALSBOURG