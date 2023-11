SPECTACLE DE NOËL – LA VIEILLE BOÎTE DE MONSIEUR WALTER 25 rue du Commandant Taillant Phalsbourg, 9 décembre 2023, Phalsbourg.

Phalsbourg,Moselle

Monsieur Walter s’est occupé de la bibliothèque du village pendant des années. À présent qu’il n’est plus là, c’est une jeune bibliothécaire qui le remplace. Elle cherche encore ses repères (un peu) et ses clés (souvent). Pour Noël, elle ressort du placard la vieille boîte de décorations laissées là par le brave homme. Chacune d’entre elles sera l’occasion de découvrir des contes et légendes traditionnels de l’Est, faisant entrer l’esprit de Noël dans la petite bibliothèque. À partir de 3 ans. Gratuit. Sur réservation : https://tinyurl.com/ykkk6ljn. Tout public

Samedi 2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. 0 EUR.

25 rue du Commandant Taillant Salle des Scouts

Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est



Mr. Walter looked after the village library for many years. Now that he’s gone, a young librarian is taking his place. She’s still looking for her bearings (a little) and her keys (often). For Christmas, she digs out the old box of decorations left there by the good man. Each one is an opportunity to discover traditional tales and legends from the East, bringing the spirit of Christmas into the little library. Ages 3 and up. Free admission. By reservation: https://tinyurl.com/ykkk6ljn

El Sr. Walter se ocupó de la biblioteca del pueblo durante muchos años. Ahora que se ha ido, una joven bibliotecaria ocupa su lugar. Ella sigue buscando su orientación (un poco) y sus llaves (a menudo). Para Navidad, saca del armario la vieja caja de adornos que dejó allí el buen hombre. Cada uno de ellos es una oportunidad para descubrir cuentos y leyendas tradicionales de Oriente, llevando el espíritu de la Navidad a la pequeña biblioteca. A partir de 3 años. Entrada gratuita. Con reserva previa: https://tinyurl.com/ykkk6ljn

Herr Walter hat sich jahrelang um die Dorfbibliothek gekümmert. Nun, da er nicht mehr da ist, wird er von einer jungen Bibliothekarin ersetzt. Sie ist immer noch auf der Suche nach Orientierung (ein bisschen) und Schlüsseln (oft). Zu Weihnachten holt sie die alte Kiste mit den Dekorationen aus dem Schrank, die der gute Mann dort zurückgelassen hat. Jede von ihnen bietet die Gelegenheit, traditionelle Märchen und Legenden aus dem Osten zu entdecken und so den Geist der Weihnacht in die kleine Bibliothek zu bringen. Ab 3 Jahren. Kostenlos. Mit Reservierung: https://tinyurl.com/ykkk6ljn

Mise à jour le 2023-11-15 par OT PAYS DE PHALSBOURG