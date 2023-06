Exposition d’artistes peintres Aborigènes – Copie 25 rue du Château Montastruc Lamonzie-Montastruc, 8 juillet 2023, Lamonzie-Montastruc.

Lamonzie-Montastruc,Dordogne

Un évènement sur la culture Aborigène d’Australie aura lieu à Lamonzie-Montastruc.

Cet événement est proposé par Francis Collie pour « Je suis la piste » et Laurent Valera & Jean Yves Bodin pour « Graines 2 Sauvage » en partenariat avec la Mairie de Lamonzie-Montastruc et la Librairie La Colline aux livres.

Durant celui-ci, la troupe d’artistes Aborigènes Bundjalung Kunjiel, peintres, musiciens, chanteurs, danseurs ainsi que l’éminente ethno-anthropologue Barbara Glowczewski viendront sur place.

Exposition accessible à tous et gratuite..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-16 19:00:00. EUR.

25 rue du Château Montastruc Espace galerie Graines 2 Sauvages

Lamonzie-Montastruc 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An event on Australian Aboriginal culture will be held in Lamonzie-Montastruc.

This event is proposed by Francis Collie for « Je suis la piste » and Laurent Valera & Jean Yves Bodin for « Graines 2 Sauvage » in partnership with the Mairie de Lamonzie-Montastruc and the Librairie La Colline aux livres.

During the event, the Bundjalung Kunjiel troupe of Aboriginal artists, painters, musicians, singers, dancers and eminent ethno-anthropologist Barbara Glowczewski will be on hand.

The exhibition is open to all, free of charge.

En Lamonzie-Montastruc se celebrará un acto sobre la cultura aborigen australiana.

El acto está organizado por Francis Collie para « Je suis la piste » y Laurent Valera & Jean Yves Bodin para « Graines 2 Sauvage », en colaboración con el ayuntamiento de Lamonzie-Montastruc y la librería La Colline aux livres.

Durante el acto, se contará con la presencia de la compañía de artistas aborígenes Bundjalung Kunjiel, pintores, músicos, cantantes, bailarines y la eminente etnoantropóloga Barbara Glowczewski.

La exposición está abierta a todos y es gratuita.

In Lamonzie-Montastruc findet eine Veranstaltung über die Kultur der australischen Aborigines statt.

Diese Veranstaltung wird von Francis Collie für « Je suis la piste » und Laurent Valera & Jean Yves Bodin für « Graines 2 Sauvage » in Partnerschaft mit dem Rathaus von Lamonzie-Montastruc und der Buchhandlung La Colline aux livres angeboten.

Während dieser Zeit wird die Aborigines-Künstlergruppe Bundjalung Kunjiel, Maler, Musiker, Sänger, Tänzer sowie die bedeutende Ethno-Anthropologin Barbara Glowczewski vor Ort sein.

Die Ausstellung ist für alle zugänglich und kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides