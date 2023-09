Exposition Noël 25 Rue du Centre Saint-Just-Malmont, 30 novembre 2023, Saint-Just-Malmont.

Saint-Just-Malmont,Haute-Loire

Un décor et une sélection d’ouvrages sur la féérie de Noël.

En plus, cette année, concours du plus beau dessin sur le thème de

Noël !.

2023-11-30 fin : 2023-12-31 . .

25 Rue du Centre Médiathéque « Au Fil des Mots »

Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A décor and a selection of Christmas-themed books.

Plus, this year, a competition for the most beautiful drawing on the theme of

Christmas theme!

Una decoración y una selección de libros de temática navideña.

Además, este año habrá un concurso para el dibujo más bonito sobre el tema de la

¡tema navideño!

Eine Dekoration und eine Auswahl an Büchern über den Weihnachtszauber.

Außerdem gibt es dieses Jahr einen Wettbewerb für die schönste Zeichnung zum Thema Weihnachten

Weihnachten!

