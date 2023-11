Marché de Noël 25 rue du 19 mars 1962 Mées, 3 décembre 2023, Mées.

Mées,Landes

11h concert par l’harmonie de Mèes et chants de Noël par les enfants.

12h apéritif et restauration(huîtres, tapas et vin chaud…crêpes et gaufres toute la journée.

14h à 17h présence du Père Noël

15h30 à 17h spectacle familial de magie avec Arno Sinic.

Toute la journée + de 25 exposants présents..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

25 rue du 19 mars 1962 Salle des Fêtes

Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



11 a.m. Concert by the Mèes brass band and Christmas carols sung by children.

12pm aperitif and food (oysters, tapas and mulled wine…pancakes and waffles all day long.

2pm to 5pm presence of Santa Claus

3:30pm to 5pm Family magic show with Arno Sinic.

All day + 25 exhibitors.

11 h Concierto de la banda de música de Mèes y villancicos cantados por los niños.

12 h Aperitivo y comida (ostras, tapas y vino caliente… tortitas y gofres todo el día).

de 14.00 a 17.00 h. con Papá Noel

15.30 a 17.00 h. espectáculo de magia familiar con Arno Sinic.

Durante todo el día más de 25 expositores.

11 Uhr Konzert der Harmonie von Mèes und Weihnachtslieder der Kinder.

12 Uhr Aperitif und Verpflegung (Austern, Tapas und Glühwein…Crêpes und Waffeln den ganzen Tag über.

14h bis 17h Anwesenheit des Weihnachtsmanns

15.30 bis 17 Uhr Familien-Zaubershow mit Arno Sinic.

Den ganzen Tag über + 25 Aussteller.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Grand Dax