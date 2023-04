Marché Alimentaire et Produits Manufacturés d’Oullins 25 rue Diderot Oullins Catégories d’Évènement: Oullins

Rhône

Marché Alimentaire et Produits Manufacturés d’Oullins 25 rue Diderot, 1 janvier 2023, Oullins. Marché alimentaire uniquement : fruits, légumes, fromages….

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

25 rue Diderot Parking de l’Hôtel de Ville

Oullins 69600 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Food market only: fruits, vegetables, cheeses… Sólo mercado de alimentación: fruta, verdura, queso… Nur Lebensmittelmarkt: Obst, Gemüse, Käse…

