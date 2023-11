Concert de l’Ensemble Instrumental Tournon/Tain 25 Rue des Rosiers Saint-Vincent-la-Commanderie, 25 novembre 2023, Saint-Vincent-la-Commanderie.

Saint-Vincent-la-Commanderie,Drôme

CONCERT DE L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL TOURNON – TAIN

RDV A L’ÉGLISE DE SAINT-VINCENT LA COMMANDERIE

Le 25 novembre 2023, de 19h à 20h30.



Organisé par le Comité d’Intérêt Local, réservation obligatoire.

Prix public : 12€ et prix adhérent : 10€.

2023-11-25 19:00:00 fin : 2023-11-25 20:30:00. EUR.

25 Rue des Rosiers Eglise de St Vincent la Commanderie

Saint-Vincent-la-Commanderie 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



CONCERT BY THE TOURNON – TAIN INSTRUMENTAL ENSEMBLE

RDV AT THE CHURCH OF SAINT-VINCENT LA COMMANDERIE

November 25, 2023, from 7pm to 8:30pm.



Organized by the Comité d’Intérêt Local, booking essential.

Public price: 12? and member price: 10?

CONCIERTO DEL CONJUNTO INSTRUMENTAL TOURNON – TAIN

EN LA IGLESIA DE SAINT-VINCENT LA COMMANDERIE

25 de noviembre de 2023, de 19:00 a 20:30 h.



Organizado por el Comité de Interés Local, imprescindible reservar.

Precio para el público en general: 12? y socios: 10?

KONZERT DES INSTRUMENTALEN ENSEMBLE TOURNON – TAIN

RDV IN DER KIRCHE VON SAINT-VINCENT LA COMMANDERIE

Am 25. November 2023 von 19:00 bis 20:30 Uhr.



Organisiert vom Comité d’Intérêt Local, Reservierung erforderlich.

Preis für die Öffentlichkeit: 12? und für Mitglieder: 10?

Mise à jour le 2023-11-16 par Valence Romans Tourisme