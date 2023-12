Cet évènement est passé CAFÉ DES PARENTS 25 rue des cordiers Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

fin : 2023-11-18 11:30:00 Participez aux Cafés des Parents : Des discussions entre parents sur la famille, la parentalité, les ados, les enfants….

Animé par Sandrine Denis Conseillère Conjugale et Familiale RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 06 33 51 59 55 ecoledesparents85@gmail.com un thème par séance

www.epe85.com Adhésion annuelle .

25 rue des cordiers

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

