TROC DE PLANTS 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Catégories d’Évènement: Fontenay-le-Comte

Vendée

TROC DE PLANTS 25 Rue des Cordiers, 22 avril 2023, Fontenay-le-Comte. L’ODDAS organise son 4e Troc de Plants : échangez vos plants, graines, boutures, petits arbustes, outillages de jardin, livres de jardinage…ou informez vous tout simplement..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 12:30:00. .

25 Rue des Cordiers

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The ODDAS organizes its 4th Plant Swap: exchange your plants, seeds, cuttings, small shrubs, garden tools, gardening books…or simply get informed. La ODDAS organiza su 4º Intercambio de Plantas: intercambie sus plantas, semillas, esquejes, pequeños arbustos, herramientas de jardinería, libros de jardinería… o simplemente infórmese. ODDAS organisiert seinen 4. Pflanzentausch: Tauschen Sie Ihre Setzlinge, Samen, Stecklinge, kleine Sträucher, Gartengeräte, Gartenbücher…oder informieren Sie sich einfach.

