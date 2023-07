Erriko Festibala: Concert du groupe Poil Ueda 25 Rue des Cordeliers Bayonne, 15 juillet 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Comme chaque année depuis 28 ans, le festival Errobiko Festibala se tiendra à Itxassou, du 20 au 23 juillet, précédé cette année d’une soirée pré-festival à Bayonne (au Züzülü, 25 rue des cordeliers dans le quartier du Petit Bayonne) le 15 juillet.

Evènement atypique dans le paysage artistique et culturel du Pays Basque, de par la singularité de sa programmation et l’esprit de rencontre qui le caractérisent, Errobiko Festibala accueillera une fois de plus des artistes généreux et hauts en couleur, enracinés dans des traditions riches et vivantes – traditions du Pays Basque et des quatre coins du monde – et ouverts sur la Créolisation des sons et des idées. On citera notamment le Red Desert Orchestra, Djé Balèti et la Vespa Cougourdon, la chanteuse éthiopienne Etenesh Wassié, ou encore Kimu Txalaparta..

25 Rue des Cordeliers Au Zuzulu

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As it has every year for the past 28 years, the Errobiko Festibala festival will be held in Itxassou, from July 20 to 23, preceded this year by a pre-festival evening in Bayonne (at Züzülü, 25 rue des cordeliers in the Petit Bayonne district) on July 15.

An atypical event in the artistic and cultural landscape of the Basque Country, Errobiko Festibala will once again welcome generous, colorful artists rooted in rich, living traditions – from the Basque Country and the four corners of the world – and open to the Creolization of sounds and ideas. These include the Red Desert Orchestra, Djé Balèti and the Vespa Cougourdon, Ethiopian singer Etenesh Wassié, and Kimu Txalaparta.

Como cada año desde hace 28 ediciones, el festival Errobiko Festibala se celebrará en Itxassou del 20 al 23 de julio, precedido este año por una velada pre-festival en Bayona (en Züzülü, 25 rue des Cordeliers en el barrio de Petit Bayonne) el 15 de julio.

Evento atípico en el paisaje artístico y cultural del País Vasco, gracias a la singularidad de su programación y al espíritu de encuentro que lo caracteriza, Errobiko Festibala acogerá una vez más a artistas generosos y coloristas, enraizados en tradiciones ricas y vivas -tradiciones del País Vasco y de los cuatro puntos cardinales- y abiertos a la criollización de los sonidos y las ideas. Entre ellos, la Orquesta del Desierto Rojo, Djé Balèti y la Vespa Cougourdon, la cantante etíope Etenesh Wassié y Kimu Txalaparta.

Wie jedes Jahr seit 28 Jahren findet das Festival Errobiko Festibala vom 20. bis 23. Juli in Itxassou statt. In diesem Jahr geht dem Festival am 15. Juli ein Pre-Festival-Abend in Bayonne (im Züzülü, 25 rue des cordeliers im Viertel Petit Bayonne) voraus.

Das Errobiko Festibala ist aufgrund der Einzigartigkeit seines Programms und des Geistes der Begegnung, der es kennzeichnet, ein atypisches Ereignis in der Kunst- und Kulturlandschaft des Baskenlandes. Es wird wieder einmal großzügige und farbenfrohe Künstler empfangen, die in reichen und lebendigen Traditionen verwurzelt sind – Traditionen aus dem Baskenland und aus allen Teilen der Welt – und die offen sind für die Kreolisierung der Klänge und Ideen. Zu nennen sind hier insbesondere das Red Desert Orchestra, Djé Balèti und die Vespa Cougourdon, die äthiopische Sängerin Etenesh Wassié und Kimu Txalaparta.

