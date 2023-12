improvisations : ring de la « sans Valentin » 25 Rue des Augustins Bayonne, 14 février 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 20:30:00

fin : 2024-02-14

Le cultissime ring de la SANS VALENTIN cartonne depuis plusieurs années. Vous êtes célibataires ? Mal accompagnés ? Pas trop romantiques ou tout simplement vous n’avez pas envie de vous ruiner en fleurs et en resto ? L’équipe des rings prend les choses en main pour vous faire passer une soirée inoubliable…

Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation !.

.

25 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne