Concert de Noël 25 rue Delorme Moulins, 17 décembre 2023 15:30, Moulins.

Moulins,Allier

Sous la direction de leur cheffe de choeur Cécile Derudder et du chef d’orchestre

Laurent Conti, l’ensemble Col Canto vous propose ce concert de chants de Noël..

2023-12-17 15:30:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

25 rue Delorme Église Saint-Pierre

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Under the direction of choirmaster Cécile Derudder and conductor Laurent Conti

Laurent Conti, the Col Canto ensemble presents this concert of Christmas carols.

Bajo la dirección de la directora de coro Cécile Derudder y del director Laurent Conti, el Col Canto

Laurent Conti, el conjunto Col Canto le ofrece este concierto de villancicos.

Unter der Leitung ihrer Chorleiterin Cécile Derudder und des Dirigenten Conti

Laurent Conti, präsentiert Ihnen das Ensemble Col Canto dieses Konzert mit Weihnachtsliedern.

