Concert lyrique 25 rue Delorme Moulins, 1 octobre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Vous êtes cordialement invités à un voyage musical captivant. Le Chœur des Lanciers, un ensemble vocal tout jeune mais plein de promesses, vous emmènera dans un voyage à travers les époques, explorant les méandres émotionnels de la musique lyrique..

2023-10-01 17:00:00

25 rue Delorme Eglise St Pierre

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



You are cordially invited to a captivating musical journey. Le Ch?ur des Lanciers, a young but promising vocal ensemble, will take you on a journey through the ages, exploring the emotional meanderings of lyrical music.

Le invitamos cordialmente a un viaje musical cautivador. El Ch?ur des Lanciers, un joven pero prometedor conjunto vocal, le llevará en un viaje a través de los tiempos, explorando los giros emocionales de la música lírica.

Sie sind herzlich zu einer fesselnden musikalischen Reise eingeladen. Le Ch?ur des Lanciers, ein noch sehr junges, aber vielversprechendes Vokalensemble, wird Sie auf eine Reise durch die Epochen mitnehmen und die emotionalen Windungen der Opernmusik erkunden.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office du tourisme de Moulins & sa région