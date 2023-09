Concert du Chœur des Lanciers 25 rue Delorme Moulins, 1 octobre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Concert lyrique du Chœur des Lanciers.

Programme: VIVALDI / FAURE / MOZART/ VERDI / ROSSINI / BUXTEHUDE

Direction : Véronique Sure

Piano : Christophe Vincent

Violon : Aude de Larouzière

Avec la participation de Christine Souiller, soprano.

2023-10-01 17:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

25 rue Delorme Eglise Saint-Pierre

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Lyric concert by the Ch?ur des Lanciers.

Program: VIVALDI / FAURE / MOZART/ VERDI / ROSSINI / BUXTEHUDE

Conductor: Véronique Sure

Piano: Christophe Vincent

Violin: Aude de Larouzière

With the participation of Christine Souiller, soprano

Concierto lírico de la Ch?ur des Lanciers.

Programa: VIVALDI / FAURE / MOZART/ VERDI / ROSSINI / BUXTEHUDE

Director: Véronique Sure

Piano: Christophe Vincent

Violín: Aude de Larouzière

Con la participación de Christine Souiller, soprano

Lyrisches Konzert des Ch?ur des Lanciers.

Programm: VIVALDI / FAURE / MOZART/ VERDI / ROSSINI / BUXTEHUDE

Leitung: Véronique Sure

Klavier: Christophe Vincent

Violine: Aude de Larouzière

Mit der Teilnahme von Christine Souiller, Sopran

