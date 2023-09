ZUMBA PARTY 25 rue de Sarrebourg Mittelbronn, 29 septembre 2023, Mittelbronn.

Mittelbronn,Moselle

Une soirée pour bien commencer la rentrée ! Plus de 2 heures de zumba de folie avec 2 instructrices pour vous faire transpirer. Entrée : 10 € (abonné : 8 €).. Tout public

Vendredi 2023-09-29 20:00:00 fin : 2023-09-29 . 8 EUR.

25 rue de Sarrebourg Salle des fêtes

Mittelbronn 57370 Moselle Grand Est



An evening to start the new school year off right! Over 2 hours of zumba madness with 2 instructors to make you sweat. Admission: 10 ? (subscriber: 8 ?).

¡Una gran manera de empezar el nuevo año escolar! Más de 2 horas de locura zumba con 2 instructores que te harán sudar. Entrada: 10€ (abonado: 8€).

Ein Abend für einen guten Start ins neue Schuljahr! Mehr als 2 Stunden verrücktes Zumba mit 2 Trainerinnen, die Sie zum Schwitzen bringen werden. Eintritt: 10? (Abonnent: 8?).

Mise à jour le 2023-09-16 par OT PAYS DE PHALSBOURG