Vacances sportives 25 rue de quimper Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Vacances sportives 25 rue de quimper Brest, 2 janvier 2024, Brest. Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 13:30:00

fin : 2024-01-05 17:00:00 . Les « vacances sportives » reviennent sur les Vacances d’automne au complexe sportif Jean Guéguéniat. La ville de Brest et ses partenaires accueilleront gratuitement tous les sportifs, en herbe ou confirmés, âgés de 10 à 17 ans.

Au programme : Découvrir, pratiquer, partager. Informations pratiques :

Planning des activités disponible sur brest.fr

Animation gratuite

Autorisation parentale obligatoire, à télécharger sur brest.fr ou à remplir sur place.

Inscription sur place tous les jours à 13h30

Ne pas s’inscrire plusieurs fois sur la même activité

Possibilité de s’initier à 2 sports par jour .

25 rue de quimper Complexe sportif Jean Guéguéniat

Brest 29200 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-12 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Code postal 29200 Lieu 25 rue de quimper Adresse 25 rue de quimper Complexe sportif Jean Guéguéniat Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville 25 rue de quimper Brest Latitude 48.4018448 Longitude -4.4627831 latitude longitude 48.4018448;-4.4627831

25 rue de quimper Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/