Bénédicte Bousquet « Hors Classe » – Spectacle d'humour
25 Rue de Pontaniou
Brest, 25 octobre 2024

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-25 19:00:00

fin : 2024-10-25 20:15:00

.

Après le succès de D’école et moi , la maîtresse pas comme les autres revient « secouer l’école » avec son nouveau spectacle !

Toujours aussi drôle et affûtée, elle décortique son quotidien bien chargé d’enseignante et de maman ; entre élèves imprévisibles, sorties scolaires agitées, parents exigeants, collègues parfaits et ados envahissants ! Elle en profite pour régler quelques comptes, avec les gens qui la font complexer ou qui l’irritent et ça fait du bien !

Bienveillant mais sans concession, découvrez ce nouveau one-woman-show… Hors classe !

Informations pratiques :

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

.

25 Rue de Pontaniou La Comédie du Finistère

Brest 29200
Finistère
Bretagne



