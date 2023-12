Amant malgré lui – Comédie 25 Rue de Pontaniou Brest, 11 avril 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11

fin : 2024-04-14

.

Et vous, auriez-vous l’audace de draguer votre femme sur internet sans qu’elle sache que c’est vous ?

Ils ne savent plus trop où ils en sont et vont jouer à un jeu dangereux… Trop dangereux ?

Elodie et Julien sont ensemble depuis 7 ans. Un enfant, de l’harmonie… En apparence tout est parfait. Pourtant, le couple ronronne. L’habitude laisse la place à la routine qui laisse la place à l’ennui.

Elodie va s’inscrire sur un site de rencontre, un peu par jeu, beaucoup par curiosité. Mais Julien va s’en rendre compte et va lui aussi s’inscrire sur le même site un peu par jeu aussi… Mais le jeu va vite tourner à la manipulation. Entre le plaisir de draguer celle qu’il connait par coeur et la douleur de voir sa femme se laisser séduire par lui-même… La situation va vite devenir explosive.

Entre rires, souvenirs, désillusions et mensonges, Elodie et Julien vous invitent au coeur de leur histoire où le réel et le virtuel s’entremêlent.

Après de nombreuses comédies (« 20 ans après », « Mariés au premier ringard »…), Julien Sigalas livre ici une comédie grinçante qui saura vous faire pleurer de rire.

– Dates des représentations :

Jeudi à 20H00

Vendredi à 21H00

Samedi à 20H00

Dimanche à 17H30

– Informations pratiques :

Durée 1h15

Humour

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

.

25 Rue de Pontaniou La Comédie du Finistère

Brest 29200 Finistère Bretagne



