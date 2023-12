Tout est bon dans le Breton ! – Comédie 25 Rue de Pontaniou Brest, 28 mars 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28

fin : 2024-03-31

.

Sur le petit port du Guilvinec, non loin de Pouldreuzic, de Kervellec, de Plobannalec, et d’autres communes en ic o u ec, Maiween et Marie-Yvonne nourrissent les goélands au Kouign-Amann.

Les deux dernières bigoudènes de la région se disputent le droit d’être la porte-parole de l’esprit bigouden à l’ONU.

Qui cuira la crêpe la plus résistante ? Qui aura le petit doigt le plus solide pour danser la Gavotte dans les Fest-Noz ? Qui pêchera le plus de bigorneaux?

Par Saint-Guénolé, vous le saurez grâce à cette comédie armoricaine écrite au beurre salé et au chouchen.

Nom d’un biniou, la Bretagne insolite n’aura plus de secret pour vous !

– Dates des représentations :

Jeudi à 20H00

Vendredi à 21H00

Samedi à 19H00

Dimanche à 17H30

– Informations pratiques :

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

.

25 Rue de Pontaniou La Comédie du Finistère

Brest 29200 Finistère Bretagne



