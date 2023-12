Amants à mi-temps – Comédie 25 Rue de Pontaniou Brest, 26 février 2024, Brest.

Brest Finistère

Début : 2024-02-26

fin : 2024-03-03

Les Français sont les meilleurs amants du monde, c’est ce qui se dit ! Ce sont aussi les plus infidèles… c’est ce qui se dit aussi !

Vincent, marié, père de 2 enfants et patron d’une entreprise en région parisienne. C’est un self made man, un instinctif, un bourru. Il adore sa femme…. et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du lundi 15 heures au mercredi 15 heures.

Christian, marié, père de 2 enfants et prof de philo à la Sorbonne. C’est un intellectuel, calme et posé. Il adore sa femme… et sa maîtresse à qui il rend une visite régulière du mercredi 15 heures au vendredi 15 heures.

Entre les deux, il y a Patricia, très bien organisée, jusqu’au jour où…

Une comédie sur l’amour, la fidélité, l’amitié, le mariage, la lâcheté, le sexe et sur ce qui fait que hommes et femmes n’ont aucune morale dans certaines situations de concurrence ! Bref, une comédie extra-conjugale !

– Dates des représentations :

Lundi à 20H00

Mardi à 20h00

Mercredi à 20H00

Jeudi à 20H00

Vendredi à 21H00

Samedi à 19H00

Dimanche à 17H30

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

25 Rue de Pontaniou La Comédie du Finistère

Brest 29200 Finistère Bretagne



