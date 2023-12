Règlement de couple – Spectacle d’humour 25 Rue de Pontaniou Brest, 14 février 2024, Brest.

Brest Finistère

Début : 2024-02-14 20:00:00

fin : 2024-02-14 21:15:00

Certains sont faits pour vivre à deux, mais pas ensemble…

Après des années de vie commune et deux enfants, Ludo et Sophie se sont séparés pour le meilleur et pour le pire.

Ont-ils pris la bonne décision ? L’amour a-t-il une date de péremption ? Ludo et Sophie vont découvrir les sites de rencontres, sortir avec quelqu’un de plus jeune, gérer les ados ou, pourquoi pas, se remettre ensemble.

Le débat est ouvert et ils vous invitent à en discuter avec eux ! Quand les auteurs de « Dans la peau de ma femme » et « Chéri, on se dit tout » (Guilhem Connac et Benoit Labannierre) rencontrent l’auteure de « Après le mariage, les emmerdes » et « Faites l’amour, pas des gosses » (Sophie Hayem), cela donne une comédie légère mais instructive sur la vie après le mariage !

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

25 Rue de Pontaniou La Comédie du Finistère

Brest 29200 Finistère Bretagne



