Dans ce spectacle, totalement rock'n'roll, les princesses se sont faites virer de leurs contes d'origine et essayent de survivre tant bien que mal dans la dure réalité de la vie. La belle au bois dormant a sombré dans la drogue, Cendrillon travaille pour une usine de chaussures en Chine et Blanche Neige s'est faite larguée par son prince. De quoi démystifier les beaux contes de Disney ! Mais un serial killer rôde et cherche à massacrer toutes les princesses les unes après les autres… Mais qui veut la fin des princesses et pourquoi ? Dates des représentations :

Vendredi à 21h00

Samedi à 19H00

Dimanche à 17h30 Informations pratiques :

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

25 Rue de Pontaniou La Comédie du Finistère

Brest 29200 Finistère Bretagne

