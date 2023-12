Valentin Reinehr « Le bègue part en rodage » – Stand Up 25 Rue de Pontaniou Brest Catégories d’Évènement: Brest

Début : 2024-02-08 20:00:00

fin : 2024-02-08 . Valentin Reinehr…, l’humoriste Bègue préféré des Français, débarque avec son premier spectacle 100% Stand-up ! Après avoir été le coup de coeur d’ Eric Antoine dans la France à un incroyable talent ,compètition ou Valentin a finit a la seconde place.

Il est devenu un véritable phénomène , son passage dans l’émission cumul à ce jour plus de 25.000.000 de vues sur le net . Depuis 2022, Valentin est membre de la troupe du Jamel Comedy Club ! .

Dans ce spectacle, il se livre sur sa particularité qui est d’être un emmerdeur professionnel . Préparez-vous à rencontrer le bègue le plus bavard de l’hexagone ! – Informations pratiques :

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

25 Rue de Pontaniou La Comédie du Finistère

Brest 29200 Finistère Bretagne

