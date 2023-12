51 Nuances de Jaune – 25 Rue de Pontaniou Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère 51 Nuances de Jaune – 25 Rue de Pontaniou Brest, 18 janvier 2024, Brest. Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18

fin : 2024-01-21 . Héléna, stricte et un peu coincée, directrice d’une grande marque de luxe, apprend que son mari l’a trompé et décide de se mettre au vert… Elle croit partir à Megève mais se retrouve en panne dans un bled paumé et abandonné du nom de Puy Sans fond. Il ne reste qu’un bar miteux. Le souci, c’est qu’il est impossible de la dépanner avant le lundi. Elle va donc passer son week-end dans le bar car il n’y a aucun hôtel ni chambre d’hôtes aux alentours. Le bar est tenu par Jean-Michel, crade, misogyne, désagréable et souvent bourré, qui vit seul avec sa plante verte mais produisant « un pastis aux vertus, extraordinaires ». La rencontre entre ces deux âmes perdues, totalement opposées, promet d’être explosive dans cette comédie romantiquement drôle. Dates des représentations :

Jeudi à 20h00

Vendredi à 21h00

Samedi à 20h00

Dimanche à 17h30 Informations pratiques :

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

25 Rue de Pontaniou La Comédie du Finistère

Brest 29200 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-26 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Code postal 29200 Lieu 25 Rue de Pontaniou Adresse 25 Rue de Pontaniou La Comédie du Finistère Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville 25 Rue de Pontaniou Brest Latitude 48.3890223 Longitude -4.4983387 latitude longitude 48.3890223;-4.4983387

25 Rue de Pontaniou Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/