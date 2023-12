La folle histoire du cinéma ! – One-man Show 25 Rue de Pontaniou Brest, 13 janvier 2024, Brest.

Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 17:00:00

fin : 2024-01-13 18:15:00

.

À qui doit-on donner la paternité du cinéma ?

Pourquoi la filmographie de Charlie Chaplin est-elle moins prolifique sur la seconde partie de sa vie ?

Comment la censure a permis à Alfred Hitchcock d’offrir au cinéma parmi ses plans les plus emblématiques ?

Pourquoi Steven Spielberg touche encore 2,5% des bénéfices de Star Wars ?

Comment Walt Disney a imposé son hégémonie dans le paysage cinématographique ?

Toutes ses questions et bien plus encore trouveront leurs réponses dans : « La folle histoire du cinéma », un seul en scène riche en fait historique et en détournement humoristique où les plus grandes figures du 7ème art se rencontrent pour vous livrer les coulisses des plus grands films.

Informations pratiques :

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

.

25 Rue de Pontaniou La Comédie du Finistère

Brest 29200 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-26 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole